Ringde 3 altın birden
Ordu'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Fenerbahçeli boksörler 3 altın madalya kazandılar. 56 kiloda Muhammet Saçlı, 64 kiloda Mehmet Aydemir ve 75 kiloda Vedat Kaçar finalde rakiplerini yenerek kürsünün ilk basamağına çıktı.
Ordu'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Fenerbahçeli boksörler 3 altın madalya kazandılar. 56 kiloda Muhammet Saçlı, 64 kiloda Mehmet Aydemir ve 75 kiloda Vedat Kaçar finalde rakiplerini yenerek kürsünün ilk basamağına çıktı.
- 17.2.2020
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Ringde 3 altın birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.