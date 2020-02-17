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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Ringde 3 altın birden

Ringde 3 altın birden

'da düzenlenen 'nda Fenerbahçeli boksörler 3 kazandılar. 56 kiloda , 64 kiloda ve 75 kiloda finalde rakiplerini yenerek kürsünün ilk basamağına çıktı.

'da düzenlenen 'nda Fenerbahçeli boksörler 3 kazandılar. 56 kiloda , 64 kiloda ve 75 kiloda finalde rakiplerini yenerek kürsünün ilk basamağına çıktı.

  1. 17.2.2020
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