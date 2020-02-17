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Derbi öncesi Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Yıldız isim...
Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de kritik maçın hazırlıkları başladı. Kadıköy geleneğini devam ettirip seri galibiyetlerin ilk adımını atmak isteyen sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcunun son hali teknik heyeti memnun etti.
17 Şubat 2020 Pazartesi 21:02
Güncelleme: 17.02.2020 21:02
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Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, gözler Galatasaray maçına çevrildi.
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Sarı-lacivertliler pazar günü oynanacak dev derbinin hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.
FALETTE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ Fenerbahçe'nin yeni transferi SimonFalette, idmanda istekli görüntüsüyle dikkatleri çekti. Teknik direktör Ersun Yanal'a formayı istediğini kanıtlayan Gineli stoper, hafta sonundaki Galatasaray maçında forma bekliyor.
İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı hazırlıklarından görüntüler...