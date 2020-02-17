Derbi öncesi Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Yıldız isim...

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de kritik maçın hazırlıkları başladı. Kadıköy geleneğini devam ettirip seri galibiyetlerin ilk adımını atmak isteyen sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcunun son hali teknik heyeti memnun etti.

17 Şubat 2020 Pazartesi 21:02 Güncelleme: 17.02.2020 21:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





