Derbi öncesi Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Yıldız isim... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Derbi öncesi Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Yıldız isim...

Derbi öncesi Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Yıldız isim...

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de kritik maçın hazırlıkları başladı. Kadıköy geleneğini devam ettirip seri galibiyetlerin ilk adımını atmak isteyen sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcunun son hali teknik heyeti memnun etti.
17 Şubat 2020 Pazartesi 21:02 Güncelleme: 17.02.2020 21:02
Derbi öncesi Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Yıldız isim...

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, gözler Galatasaray maçına çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Derbi öncesi Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Yıldız isim...

Sarı-lacivertliler pazar günü oynanacak dev derbinin hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Derbi öncesi Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Yıldız isim...

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.

Derbi öncesi Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Yıldız isim...

FALETTE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette, idmanda istekli görüntüsüyle dikkatleri çekti. Teknik direktör Ersun Yanal'a formayı istediğini kanıtlayan Gineli stoper, hafta sonundaki Galatasaray maçında forma bekliyor.

İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı hazırlıklarından görüntüler...

Derbi öncesi Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Yıldız isim...
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN