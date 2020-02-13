Fenerbahçe'ye Garry Rodrigues şoku! Galatasaray maçında yok

Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü'yle karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Garry Rodrigues'in sakatlığıyla sarsıldı. Yapılan tetkiklerin ardından Garry Rodrigues'in sol üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edidi. Yeşin Burun Adalı futbolcu, en az 3 hafta forma giyemeyek.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe Kulübü, akşam antrenmanı sırasında ağrı hisseden Garry Rodrigues'in antrenmanı tamamlayamadığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.



Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün yapılan akşam antrenmanında ağrı hisseden futbolcumuz Garry Rodrigues antrenmanı tamamlayamamıştır. Oyuncumuzun çekilen MR'ı sonucu sol bacak, üst arka adale (hamstring) alt yapışma yerinde kısmi yırtık (2'nci derece) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

RODRIGUES'İN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

En az 3 hafta formasından uzak kalacak olan Garry Rodrigues, MKE Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçında sahadaki yerini alamayacak.

İLK YARIDAKİ GALATASARAY MAÇINDA DA OYNAYAMAMIŞTI

Sezonun ilk yarısında Ankaragücü maçında sakatlanan Garry Rodrigues, Galatasaray derbisinde forma giyememişti. Bu hafta ise yine Ankaragücü maçı öncesi sakatlanan 29 yaşındaki futbolcu, Kadıköy'deki Galatasaray derbisinde de forma giyemeyecek.

Garry Rodrigues bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 18 maçta görev aldı. Garry Rodrigues bu 18 maçta 3 gol attı ve 5 asist yaptı. Tüm kulvarlarda ise 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

