Fenerbahçe'ye Garry Rodrigues şoku! Galatasaray maçında yok
Fenerbahçe'de Rodrigues şoku yaşanıyor. Sol üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Garry Rodrigues, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü'yle karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Garry Rodrigues'in sakatlığıyla sarsıldı. Yapılan tetkiklerin ardından Garry Rodrigues'in sol üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edidi. Yeşin Burun Adalı futbolcu, en az 3 hafta forma giyemeyek.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Fenerbahçe Kulübü, akşam antrenmanı sırasında ağrı hisseden Garry Rodrigues'in antrenmanı tamamlayamadığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün yapılan akşam antrenmanında ağrı hisseden futbolcumuz Garry Rodrigues antrenmanı tamamlayamamıştır. Oyuncumuzun çekilen MR'ı sonucu sol bacak, üst arka adale (hamstring) alt yapışma yerinde kısmi yırtık (2'nci derece) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
RODRIGUES'İN KAÇIRACAĞI MAÇLAR
En az 3 hafta formasından uzak kalacak olan Garry Rodrigues, MKE Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçında sahadaki yerini alamayacak.
İLK YARIDAKİ GALATASARAY MAÇINDA DA OYNAYAMAMIŞTI
Sezonun ilk yarısında Ankaragücü maçında sakatlanan Garry Rodrigues, Galatasaray derbisinde forma giyememişti. Bu hafta ise yine Ankaragücü maçı öncesi sakatlanan 29 yaşındaki futbolcu, Kadıköy'deki Galatasaray derbisinde de forma giyemeyecek.
Garry Rodrigues bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 18 maçta görev aldı. Garry Rodrigues bu 18 maçta 3 gol attı ve 5 asist yaptı. Tüm kulvarlarda ise 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
- 13.02.2020
- Güncelleme: 13.02.2020 21:51
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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