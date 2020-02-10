Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Kırklarelispor maçı 11'i

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında GMG Kırklarelispor'u ağırlayacak. Kırklareli'de oynanan ilk maçta rakibini 3-0 yenerek tur için büyük avantaj elde eden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde rakibini bir kez daha mağlup ederek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Kırklarelispor karşısında sahaya çıkması beklenen ilk 11'i...