Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Kırklarelispor maçı 11'i
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında GMG Kırklarelispor'u ağırlayacak. Kırklareli'de oynanan ilk maçta rakibini 3-0 yenerek tur için büyük avantaj elde eden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde rakibini bir kez daha mağlup ederek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Kırklarelispor karşısında sahaya çıkması beklenen ilk 11'i...
Kırklareli ekibiyle oynanacak mücadelenin hazırlıklarını teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdüren sarı-lacivertliler antrenmanı, 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından yapılan çift kale maç, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
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İlk maçta deplasmanda rakibini 3-0 mağlup ederek yarı final için büyük avantaj elde eden Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın, ligin 21. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor 11'inden tam 9 değişiklik yapacağı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın Altay Bayındır, Nabil Dirar, Serdar Aziz, Jailson, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Max Kruse ve Vedat Muriç'i Kırklarelispor karşısında dinlendirmesi bekleniyor. İşte Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor karşısındaki muhtemel 11'i: