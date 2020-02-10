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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Yargıya taşınıyor

Yargıya taşınıyor

, iki isim için suç duyurusu yapacağı açıkladı. Dernek üyeleri, Alanya maçının orta hakemi ile VAR hakemi için bugün Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacak.

, iki isim için suç duyurusu yapacağı açıkladı. Dernek üyeleri, Alanya maçının orta hakemi ile VAR hakemi için bugün Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacak.

  1. 10.2.2020
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