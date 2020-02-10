Yargıya taşınıyor
Fenerbahçeli Hukukçular Derneği Platformu, iki isim için suç duyurusu yapacağı açıkladı. Dernek üyeleri, Alanya maçının orta hakemi Ümit Öztürk ile VAR hakemi Serkan Tokat için bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacak.
Fenerbahçeli Hukukçular Derneği Platformu, iki isim için suç duyurusu yapacağı açıkladı. Dernek üyeleri, Alanya maçının orta hakemi Ümit Öztürk ile VAR hakemi Serkan Tokat için bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacak.
- 10.2.2020
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Yargıya taşınıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.