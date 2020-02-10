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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Kupa mesaisi başladı

Kupa mesaisi başladı

Ligde haftayı beraberliğiyle kapatan , hız kesmeden kupa maçının hazırlıklarına başladı. rövanşında yarın Kırklarelispor'u konuk edecek olan sarı-lacivertliler, dün tesislerinde çalıştı.

Ligde haftayı beraberliğiyle kapatan , hız kesmeden kupa maçının hazırlıklarına başladı. rövanşında yarın Kırklarelispor'u konuk edecek olan sarı-lacivertliler, dün tesislerinde çalıştı. Teknik direktör yönetimindeki Kanarya'da önceki günkü maçta oynayan isimler rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi.

  1. 10.2.2020
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