Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sevinci!
Fenerbahçe'de Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor karşılaşması öncesi antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım, 60 gün aradan sonra GMG Kırklarelispor mücadelesiyle formasına kavuştu.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın hazırlıkları esnasında yaşadığı sakatlık sonrası ayak tabanında ödem ve kısmi yırtık tespit edildiği açıklanan Hasan Ali Kaldırım, geçtiğimiz günlerde takımla birlikte antrenmanlara başlamıştı.
Sarı-lacivertli ekibin Türkiye Kupası çeyrek finalinde GMG Kırklarelispor ile oynadığı maçın 46. dakikasında oyuna dahil olan Kaldırım, 60 gün aradan sonra formasına kavuştu.
- 11.02.2020
- Güncelleme: 11.02.2020 22:01
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