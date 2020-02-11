Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sevinci! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sevinci!

'de sevinci!

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sevinci!

'de 'in 15. haftasında oynanan karşılaşması öncesi antrenmanda yaşadığı nedeniyle sahalardan uzak kalan , 60 gün aradan sonra Kırklarelispor mücadelesiyle formasına kavuştu.

'nin 'in 15. haftasında ile oynadığı karşılaşmanın hazırlıkları esnasında yaşadığı sonrası ayak tabanında ödem ve kısmi yırtık tespit edildiği açıklanan , geçtiğimiz günlerde takımla birlikte antrenmanlara başlamıştı.

Sarı-lacivertli ekibin çeyrek finalinde Kırklarelispor ile oynadığı maçın 46. dakikasında oyuna dahil olan Kaldırım, 60 gün aradan sonra formasına kavuştu.

  1. 11.02.2020
  2. Güncelleme: 11.02.2020 22:01
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sevinci! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN