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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Gizli golcü Serdar

Gizli golcü Serdar

Bu sezon müthiş formuyla savunmayı ayakta tutan bu akşam çifte görevle sahada olacak. Tecrübeli futbolcu, bir yandan 'yi kontrol ederken, duran toplarda ise ileriye çıkarak gol arayacak.

Bu sezon müthiş formuyla savunmayı ayakta tutan bu akşam çifte görevle sahada olacak. Tecrübeli futbolcu, bir yandan 'yi kontrol ederken, duran toplarda ise ileriye çıkarak gol arayacak. Hava toplarındaki başarısı ile dikkat çeken Serdar, ligde ve filelerini havalandırmıştı.

  1. 8.2.2020
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