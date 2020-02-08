En çok bize!

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08 Şubat 2020, Cumartesi
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, taraftarlardan merdiven boşluklarına oturulmamasını istedi. Bu ihlalden kulübün bu sezon aldığı para cezasının 390 bin TL'ye ulaştığını hatırlatan sarı-lacivertliler; ve 'a sadece 40'ar bin lira ceza kesildiği, 'a ise hiç ceza verilmediği 'vurgusu' yaptı.

, taraftarlardan merdiven boşluklarına oturulmamasını istedi. Bu ihlalden kulübün bu sezon aldığı para cezasının 390 bin TL'ye ulaştığını hatırlatan sarı-lacivertliler; ve 'a sadece 40'ar bin lira ceza kesildiği, 'a ise hiç ceza verilmediği 'vurgusu' yaptı.

İSLAM ÇUPİ ANILDI
büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü, ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz" sözüyle tarihe geçen gazeteci+yazar İslam Çupi anıldı. Çupi'nin Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene 1907 F.Bahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin de katıldı.

  1. 8.2.2020
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