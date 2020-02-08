3 silahşora dikkat
Papiss Cisse (15 gol+1 asist), Bakasetas (6 gol/4 asist) ve Junior Fernandes (6 gol+5 asist) gibi etkili isimlere sahip Alanyaspor, Trabzonspor'un (43 gol) ardından ligin en golcü takımı.
20 maçta 40 gol atan Akdeniz ekibi maç başına 2 gol ortalaması ile oynuyor. Erol Bulut'un öğrencileri; ligde ceza sahası içinden en çok gol atan (30), ceza sahası içinden en çok şut atan (183) ve en çok kafa golü atan takım (11) durumunda.
FENERBAHÇE 4-2 ÖNDE
Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 7 maçta sarı-lacivertliler 4, turuncuyeşilliler 2 kez galip geldi. Bir müsabaka berabere sonuçlandı. Kanarya'nın 14 golüne, güney ekibi 8 golle yanıt verdi. İlk yarıda Alanya'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazanmıştı.
- 8.2.2020
- "Lucescu'nun Beşiktaş'a gelmesi Sergen'i rahatsız eder"
- Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Malatya başkanı ile konuşan TFF yöneticisi kim?
- Ender Bilgin: Emre Akbaba milli takım için bir kazanım
- Nevzat Dindar: Bu saatten sonra Belhanda'nın işi zor
- Trabzonspor Yusuf Yazıcı'nın 97 numaralı formasını emekli etti
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
3 silahşora dikkat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.