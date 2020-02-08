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08 Şubat 2020, Cumartesi
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3 silahşora dikkat

3 silahşora dikkat

Papiss Cisse (15 gol+1 asist), Bakasetas (6 gol/4 asist) ve Junior Fernandes (6 gol+5 asist) gibi etkili isimlere sahip , 'un (43 gol) ardından ligin en golcü takımı.

20 maçta 40 gol atan ekibi maç başına 2 gol ortalaması ile oynuyor. Erol Bulut'un öğrencileri; ligde ceza sahası içinden en çok gol atan (30), ceza sahası içinden en çok şut atan (183) ve en çok kafa golü atan takım (11) durumunda.

FENERBAHÇE 4-2 ÖNDE
ile Aytemiz , 'de 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 7 maçta sarı-lacivertliler 4, turuncuyeşilliler 2 kez galip geldi. Bir müsabaka berabere sonuçlandı. Kanarya'nın 14 golüne, güney ekibi 8 golle yanıt verdi. İlk yarıda Alanya'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazanmıştı.

  1. 8.2.2020
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