Alanyaspor tutulmuyor

Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinin ilk ayağında Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Akdeniz temsilcisinin başarılı hocası Bulut, "Fenerbahçe karşısında da Galatasaray maçındaki gibi kora kor mücadele edip, iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" dedi.