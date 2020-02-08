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08 Şubat 2020, Cumartesi
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tutulmuyor

Alanyaspor tutulmuyor

Rakip , teknik direktör Erol Bulut yönetiminde bu sezon fırtına gibi esiyor. 38 puanla 4. sırada yer alan turuncu-yeşilli ekip, 'de son 5 maçını kazandı.

Hafta içi çeyrek finalinin ilk ayağında 'ı 2-0 mağlup eden temsilcisinin başarılı hocası Bulut, " karşısında da Galatasaray maçındaki gibi kora kor mücadele edip, iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" dedi.

  1. 8.2.2020
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