Yeniden başlasın

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. İkinci yarıya iyi başlayan ve ilk iki haftada 6 puan alan sarı-lacivertlilerin galibiyet serisi Trabzonspor yenilgisiyle sona ermişti. Lider Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, kazanıp hem zirve ile farkı azaltmak hem de yeni bir seri başlatmak istiyor.



KAPTAN EMRE CEZALI

Kanarya'da sarı kart cezalısı olan Emre Belözoğlu forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlamasına rağmen fizik kondisyon açığı bulunan Hasan Ali Kaldırım'ın da oynaması beklenmiyor. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. VAR odasında Serkan Tokat olacak. Tribünlere 40 bine yakın taraftar bekleniyor.



2 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ve Vedat Muric sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu bu akşam da sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak MKE Ankaragücü karşılaşmasında görev alamayacak.



KRUSE SERİYE BAĞLADI

Fenerbahçe'nin Vedat Muriç ile birlikte hücumda en büyük kozu Max Kruse olacak. İkinci yarıya süper giren Panzer, son 3 maçı boş geçmedi. Rodrigues de asistleri ile Muriç ve Kruse'ye destek verip, gol arayacak.



TERİMİZİN SON DAMLASINA KADAR

Sarı-lacivertli kulüp, twitter hesabından dün bir video paylaştı. Videoda, "Terimizin son damlasına kadar arkadaşlar, söz veriyoruz. Birilerinin isteğiyle değil Fenerbahçe'nin son sözüyle bu lig bitecek" sözleri yer aldı.



HAKLILIĞIMIZ TESCİLLENDİ

Yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin, 'sözde' şike davasındaki beraat kararlarını değerlendirdi: "Bu son derece olumlu bir karardır. Eminim ki en yakın zamanda Şikede Kumpas Davası da sonuçlanacak ve F.Bahçe'nin haklılığı sabit olacak."



MEVLÜT YEDEK KUVVET

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 kazanılan Kırklarelispor maçında 2 gol atan Mevlüt Erdinç yedek soyunacak. Ersun Yanal'ın tecrübeli oyuncuya maçın gidişatına göre ikinci yarıda şans vermesi bekleniyor. Eski formunu yakalayan Mevlüt, göreve hazır olduğunu, forma giymesi halinde takıma katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını belirtti.