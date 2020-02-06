Deniz Türüç penaltı kaçırdı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Deniz Türüç penaltı kaçırdı

penaltı kaçırdı

Deniz Türüç penaltı kaçırdı

'nin 34. dakikada kazandığı penaltıda beyaz noktaya geldi. 'Panenka' vuruşu deneyen Türüç topun dibine fazla girince meşin yuvarlak üstten auta gitti.

'nin 34. dakikada kazandığı penaltıda beyaz noktaya geldi. 'Panenka' vuruşu deneyen Türüç topun dibine fazla girince meşin yuvarlak üstten auta gitti.

  1. 6.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Deniz Türüç penaltı kaçırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN