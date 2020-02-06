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06 Şubat 2020, Perşembe
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Biz yenelim, siz şampiyon olun

Biz yenelim, siz şampiyon olun

Mücadeleyi Valisi Osman Bilgin, Valisi Ekrem Canalp ve Valisi Aziz Yıldırım da takip etti. Tribünde yer alan Fenerbahçe Başkanı 'a maçtan önce bir " ama bugün Kırklareli'ni tutuyorum. Bugün biz yenelim, ligde siz şampiyon olun" dedi.

Mücadeleyi Valisi Osman Bilgin, Valisi Ekrem Canalp ve Valisi Aziz Yıldırım da takip etti. Tribünde yer alan Fenerbahçe Başkanı 'a maçtan önce bir " ama bugün Kırklareli'ni tutuyorum. Bugün biz yenelim, ligde siz şampiyon olun" dedi.

  1. 6.2.2020
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