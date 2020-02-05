Fenerbahçe'den Kırklareli paylaşımı! Coğrafya dersi verdiler

Sosyal medya kullanıcılarına Türkiye haritası üzerinden her iki ilin yerini belirterek yapılan paylaşımda, "Kırklareli Marmara Bölgesinde, Kırıkkale İç Anadolu Bölgesindedir" ifadelerine yer verildi. Esprili paylaşım taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 14.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

KIRKLARELİSPOR'DAN YANIT GECİKMEDİ