Fenerbahçe'den Kırklareli paylaşımı! Coğrafya dersi verdiler - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Şubat 2020, Çarşamba
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'den paylaşımı! Coğrafya dersi verdiler

Fenerbahçe'den Kırklareli paylaşımı! Coğrafya dersi verdiler

Ziraat Kupası Çeyrek Final ilk maçında , GMG Kırklarelispor ile deplasmanda mücadele edecek. üzerinde ' neredeydi?' sorusuyla esprilere neden olan paylaşımlara Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabı da katıldı.

kullanıcılarına haritası üzerinden her iki ilin yerini belirterek yapılan paylaşımda, " Marmara Bölgesinde, Kırıkkale İç Anadolu Bölgesindedir" ifadelerine yer verildi. Esprili paylaşım taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 14.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

KIRKLARELİSPOR'DAN YANIT GECİKMEDİ

  1. 05.02.2020
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