Fenerbahçe'den Kırklareli paylaşımı! Coğrafya dersi verdiler
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor ile deplasmanda mücadele edecek. Sosyal medya üzerinde 'Kırklareli neredeydi?' sorusuyla esprilere neden olan paylaşımlara Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabı da katıldı.
Sosyal medya kullanıcılarına Türkiye haritası üzerinden her iki ilin yerini belirterek yapılan paylaşımda, "Kırklareli Marmara Bölgesinde, Kırıkkale İç Anadolu Bölgesindedir" ifadelerine yer verildi. Esprili paylaşım taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 14.30'da başlayacak.
FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI
KIRKLARELİSPOR'DAN YANIT GECİKMEDİ
- 05.02.2020
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