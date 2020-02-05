Ersun Yanal şampiyonluk hedefini belirledi! '14 maçta...'

Ersun Yanal'dan terapi... Fenerbahçe Teknik Direktörü futbolcularıyla yaptığı özel görüşmede Trabzonspor yenilgisinin yaralarını sarmaya çalıştı. Tecrübeli hoca takımdan mağlubiyeti unutmalarını isteyerek, "Trabzonspor önünde kötü oynamadık. Ama olmayınca olmuyor. Başınızı dik tutun" diye konuştu.

RAKİPLERİMİZ DE KAYBEDECEK

İplerin hala kendi ellerinde olduğunu vurgulayan Yanal, "14 maçta 33 puan toplarsak 70 puana ulaşırız. Bu puan bizi şampiyonluğa taşır. Çünkü rakiplerimiz de kaybedecek" dedi.

FİKSTÜR AVANTAJINA SAHİBİZ

Kalan haftalarda fikstür avantajına da sahip olduklarının altını çizen Yanal, "Sizlerin oyun temponuzdan çok memnunum. Bu ligin en iyi ekibiyiz. Şampiyon olacağımıza eminim" dedi.

YANAL'DAN ÖZEL TERAPİ

Trabzonspor yenilgisinin yaralarını sarmaya çalışan Yanal takımla yaptığı toplantıda, "Sizlere güvenim tam" dedi...