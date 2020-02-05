HaberlerGaleriAdı TFF'ye bildirilmemişti! Yaşananlar ortaya çıktı, taraftar üzüldü
Adı TFF'ye bildirilmemişti! Yaşananlar ortaya çıktı, taraftar üzüldü
Ocak ayı transfer döneminde adı birçok kulüple anılan Alper Potuk, Fenerbahçe'de kalmıştı. Sarı-lacivertli takım ise TFF'ye gönderilen listede oyuncuya yer vermemişti. Bu olayın perde arkasında yaşananlar ise taraftarları üzdü.
5 Şubat 2020 Çarşamba 08:09
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ara transferde adı birçok kulüple anılan ve takasta kullanılacağı konuşulan ancak babasının hastalığı nedeniyle İstanbul'dan ayrılamayan Alper Potuk'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı lacivertli kulüp, tecrübeli oyuncuya ligin ikinci yarısı için lisans çıkarmadı. Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen kadroda adı yer almayan Alper Potuk, sezon sonuna kadar forma giyemeyecek.
Hürriyet'te yer alan habere göre kolon kanseri teşhisiyle uzun süredir hastanede yatan babası Mustafa Potuk'un başından ayrılamayan Alper'in iki haftadır takımla antrenmanlara dahi çıkamadığı kaydedildi. Bu özel durumu dikkate alan Fenerbahçe, futbolcuya sezon sonuna kadar izin vermiş oldu.
Bu olayın bir benzerini Fenerbahçe'nin2007'deAntalyaspor'dan kadrosuna kattığı Ali Bilgin de yaşamıştı.
Alex'in yedeği olarak alınan Bilgin, geceleri, hastanede yatan babasının başında beklediği için antrenmanlara doğru dürüst uyuyamadan çıkmış ve bu nedenle de form tutamamış ve ayrılmak zorunda kalmıştı.
2013 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Alper Potuk bu sezon Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta oynama şansı buldu.