Adı TFF'ye bildirilmemişti! Yaşananlar ortaya çıktı, taraftar üzüldü - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Şubat 2020, Çarşamba
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Adı TFF'ye bildirilmemişti! Yaşananlar ortaya çıktı, taraftar üzüldü

Ocak ayı transfer döneminde adı birçok kulüple anılan Alper Potuk, Fenerbahçe'de kalmıştı. Sarı-lacivertli takım ise TFF'ye gönderilen listede oyuncuya yer vermemişti. Bu olayın perde arkasında yaşananlar ise taraftarları üzdü.

5 Şubat 2020 Çarşamba 08:09
Adı TFF'ye bildirilmemişti! Yaşananlar ortaya çıktı, taraftar üzüldü

Ara transferde adı birçok kulüple anılan ve takasta kullanılacağı konuşulan ancak babasının hastalığı nedeniyle İstanbul'dan ayrılamayan Alper Potuk'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

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Adı TFF'ye bildirilmemişti! Yaşananlar ortaya çıktı, taraftar üzüldü

Sarı lacivertli kulüp, tecrübeli oyuncuya ligin ikinci yarısı için lisans çıkarmadı. Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen kadroda adı yer almayan Alper Potuk, sezon sonuna kadar forma giyemeyecek.

Adı TFF'ye bildirilmemişti! Yaşananlar ortaya çıktı, taraftar üzüldü

Hürriyet'te yer alan habere göre kolon kanseri teşhisiyle uzun süredir hastanede yatan babası Mustafa Potuk'un başından ayrılamayan Alper'in iki haftadır takımla antrenmanlara dahi çıkamadığı kaydedildi. Bu özel durumu dikkate alan Fenerbahçe, futbolcuya sezon sonuna kadar izin vermiş oldu.

Adı TFF'ye bildirilmemişti! Yaşananlar ortaya çıktı, taraftar üzüldü

Bu olayın bir benzerini Fenerbahçe'nin 2007'de Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Ali Bilgin de yaşamıştı.

Adı TFF'ye bildirilmemişti! Yaşananlar ortaya çıktı, taraftar üzüldü

Alex'in yedeği olarak alınan Bilgin, geceleri, hastanede yatan babasının başında beklediği için antrenmanlara doğru dürüst uyuyamadan çıkmış ve bu nedenle de form tutamamış ve ayrılmak zorunda kalmıştı.

Adı TFF'ye bildirilmemişti! Yaşananlar ortaya çıktı, taraftar üzüldü

2013 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Alper Potuk bu sezon Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta oynama şansı buldu.

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