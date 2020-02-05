Irkçılığa karşıyız

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçının ardından Obi Mikel'in ırkçı saldırıya maruz kaldığı açıklamasını yapmasının ardından resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımladı. Her tür ayrımcılığın, ırkçılığın karşısında durduklarını belirten Fenerbahçe Kulübü, açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kulübümüz, ırkçılık davranışlarının kesinlikle bir tarafı değildir. Sosyal medyadaki bazı hesapların kabul edilemez ırkçı söylemlerinin, F.Bahçe ile bağdaştırılmasının amacı açıktır. Bu zihniyet Fenerbahçe'ye zarar vermek isterken ülkemizin itibarına zarar vermektedir."