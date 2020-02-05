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05 Şubat 2020, Çarşamba
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Irkçılığa karşıyız

Irkçılığa karşıyız

, maçında ’in maruz kaldığı iddiasıyla ilgili resmi bir açıklama yayımladı.

Kulübü, maçının ardından 'in maruz kaldığı açıklamasını yapmasının ardından resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımladı. Her tür ayrımcılığın, ırkçılığın karşısında durduklarını belirten Fenerbahçe Kulübü, açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kulübümüz, ırkçılık davranışlarının kesinlikle bir tarafı değildir. Sosyal medyadaki bazı hesapların kabul edilemez ırkçı söylemlerinin, F.Bahçe ile bağdaştırılmasının amacı açıktır. Bu zihniyet Fenerbahçe'ye zarar vermek isterken ülkemizin itibarına zarar vermektedir."

  1. 5.2.2020
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