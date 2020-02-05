Irkçılığa karşıyız
Fenerbahçe, Trabzonspor maçında Obi Mikel’in ırkçı saldırıya maruz kaldığı iddiasıyla ilgili resmi bir açıklama yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçının ardından Obi Mikel'in ırkçı saldırıya maruz kaldığı açıklamasını yapmasının ardından resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımladı. Her tür ayrımcılığın, ırkçılığın karşısında durduklarını belirten Fenerbahçe Kulübü, açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kulübümüz, ırkçılık davranışlarının kesinlikle bir tarafı değildir. Sosyal medyadaki bazı hesapların kabul edilemez ırkçı söylemlerinin, F.Bahçe ile bağdaştırılmasının amacı açıktır. Bu zihniyet Fenerbahçe'ye zarar vermek isterken ülkemizin itibarına zarar vermektedir."
- 5.2.2020
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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