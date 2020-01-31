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31 Ocak 2020, Cuma
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Zajc’ta opsiyon engeli

Zajc’ta opsiyon engeli

Uzun süredir 'ya transfer olacağı iddia edilen Miha Zajc'ta belirsizlik sürüyor. F.Bahçe, Sloven oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamak isterken, İtalyan ekibi bu teklife sıcak bakmıyor.

Uzun süredir 'ya transfer olacağı iddia edilen Miha Zajc'ta belirsizlik sürüyor. Fenerbahçe, Sloven oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamak isterken, İtalyan ekibi bu teklife sıcak bakmıyor. Brescia'nın sezon sonuna kadar kiralamak istediği 25 yaşındaki orta sahanın performansına göre karar vermeyi düşündüğü öğrenildi.

  1. 31.1.2020
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