Zajc’ta opsiyon engeli

Uzun süredir Brescia'ya transfer olacağı iddia edilen Miha Zajc'ta belirsizlik sürüyor. Fenerbahçe, Sloven oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamak isterken, İtalyan ekibi bu teklife sıcak bakmıyor. Brescia'nın sezon sonuna kadar kiralamak istediği 25 yaşındaki orta sahanın performansına göre karar vermeyi düşündüğü öğrenildi.