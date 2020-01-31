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31 Ocak 2020, Cuma
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‘Gider misin Alper?’

‘Gider misin Alper?’

Sarı-lacivertli takımda 'istenmeyen adam' ilan edilen için taraftarlar sosyal medyada organize oldu. 'Gider misin Alper' etiketiyle açılan kampanyaya binlerce tweet atıldı.

ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Alper'in ise Rizespor'a kiralanma teklifine olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. İkna çabaları devam ediyor. Bu arada Alper, sarı-lacivertlilerde idmanlara da alınmıyor.

  1. 31.1.2020
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