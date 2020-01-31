‘Gider misin Alper?’
Sarı-lacivertli takımda 'istenmeyen adam' ilan edilen Alper Potuk için taraftarlar sosyal medyada organize oldu. 'Gider misin Alper' etiketiyle açılan kampanyaya binlerce tweet atıldı.
Fenerbahçe ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Alper'in ise Rizespor'a kiralanma teklifine olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. İkna çabaları devam ediyor. Bu arada Alper, sarı-lacivertlilerde idmanlara da alınmıyor.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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