Fenerbahçe'de Kruse: Saçlarımı seviyorum

Max Kruse, Fenerbahçe Youtube kanalında taraftarların sosyal medya yorumlarını okudu. Alman yıldız, "Panzer" benzetmesi için teşekkür ederken, sarı saçlarını kendisinin de sevdiğini belirtip, "Di Caprio değilim ama Ryan Gosling+Justine Biber karışımı olabilirim" esprisini yaptı. 2 kupayı almanın harika olacağını söyledi.