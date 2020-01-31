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31 Ocak 2020, Cuma
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'de Kruse: Saçlarımı seviyorum

Fenerbahçe'de Kruse: Saçlarımı seviyorum

Max Kruse, Youtube kanalında taraftarların sosyal medya yorumlarını okudu. Alman yıldız, "Panzer" benzetmesi için teşekkür ederken, sarı saçlarını kendisinin de sevdiğini belirtip, "Di Caprio değilim ama +Justine Biber karışımı olabilirim" esprisini yaptı. 2 kupayı almanın harika olacağını söyledi.

Max Kruse, Youtube kanalında taraftarların sosyal medya yorumlarını okudu. Alman yıldız, "Panzer" benzetmesi için teşekkür ederken, sarı saçlarını kendisinin de sevdiğini belirtip, "Di Caprio değilim ama +Justine Biber karışımı olabilirim" esprisini yaptı. 2 kupayı almanın harika olacağını söyledi.

  1. 31.1.2020
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