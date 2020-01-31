Fenerbahçe'de Kruse: Saçlarımı seviyorum
Max Kruse, Fenerbahçe Youtube kanalında taraftarların sosyal medya yorumlarını okudu. Alman yıldız, "Panzer" benzetmesi için teşekkür ederken, sarı saçlarını kendisinin de sevdiğini belirtip, "Di Caprio değilim ama Ryan Gosling+Justine Biber karışımı olabilirim" esprisini yaptı. 2 kupayı almanın harika olacağını söyledi.
Max Kruse, Fenerbahçe Youtube kanalında taraftarların sosyal medya yorumlarını okudu. Alman yıldız, "Panzer" benzetmesi için teşekkür ederken, sarı saçlarını kendisinin de sevdiğini belirtip, "Di Caprio değilim ama Ryan Gosling+Justine Biber karışımı olabilirim" esprisini yaptı. 2 kupayı almanın harika olacağını söyledi.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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