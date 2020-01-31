Kapılar yardım için açılıyor

Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ile Metro Enerji Spor Salonu'nun kapılarını depremzedeler için açıyor. Bugünden itibaren pazar günü saat 18.00'e kadar vatandaşlar, Elazığ ve Malatya için ileteceği kışlık kıyafetler iki salona getirip, yetkililere teslim edecek. Toplanacak yardım malzemeleri, pazartesi günü AFAD'a teslim edilerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.