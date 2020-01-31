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31 Ocak 2020, Cuma
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Kapılar yardım için açılıyor

Kapılar yardım için açılıyor

, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ile Metro Enerji Spor Salonu'nun kapılarını depremzedeler için açıyor. Bugünden itibaren pazar günü saat 18.00'e kadar vatandaşlar, ve için ileteceği kışlık kıyafetler iki salona getirip, yetkililere teslim edecek.

, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ile Metro Enerji Spor Salonu'nun kapılarını depremzedeler için açıyor. Bugünden itibaren pazar günü saat 18.00'e kadar vatandaşlar, ve için ileteceği kışlık kıyafetler iki salona getirip, yetkililere teslim edecek. Toplanacak yardım malzemeleri, pazartesi günü 'a teslim edilerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

  1. 31.1.2020
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