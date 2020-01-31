Kapılar yardım için açılıyor
Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ile Metro Enerji Spor Salonu'nun kapılarını depremzedeler için açıyor. Bugünden itibaren pazar günü saat 18.00'e kadar vatandaşlar, Elazığ ve Malatya için ileteceği kışlık kıyafetler iki salona getirip, yetkililere teslim edecek.
Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ile Metro Enerji Spor Salonu'nun kapılarını depremzedeler için açıyor. Bugünden itibaren pazar günü saat 18.00'e kadar vatandaşlar, Elazığ ve Malatya için ileteceği kışlık kıyafetler iki salona getirip, yetkililere teslim edecek. Toplanacak yardım malzemeleri, pazartesi günü AFAD'a teslim edilerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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