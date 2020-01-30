Saçlarım bozulur! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Saçlarım bozulur!

Saçlarım bozulur!

Saçlarım bozulur!

ile de anılan Ben , İspanyol ekibi Valladolid'e olmuştu. oyuncu, taraftara tanıtıldığı günde saçlarına düşkünlüğü ile şaşırttı. Ayağıyla top sektirerek hünerlerini gösteren Ben Arfa, saçları bozulmasın diye kafayla top sektirmeyi kabul etmedi.

ile de anılan Ben , İspanyol ekibi Valladolid'e olmuştu. oyuncu, taraftara tanıtıldığı günde saçlarına düşkünlüğü ile şaşırttı. Ayağıyla top sektirerek hünerlerini gösteren Ben Arfa, saçları bozulmasın diye kafayla top sektirmeyi kabul etmedi.

  1. 30.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Saçlarım bozulur! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN