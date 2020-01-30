Saçlarım bozulur!

Adı Fenerbahçe ile de anılan Hatem Ben Arfa, İspanyol ekibi Valladolid'e transfer olmuştu. Yıldız oyuncu, taraftara tanıtıldığı günde saçlarına düşkünlüğü ile şaşırttı. Ayağıyla top sektirerek hünerlerini gösteren Ben Arfa, saçları bozulmasın diye kafayla top sektirmeyi kabul etmedi.