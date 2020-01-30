Rodriguez işi iyice karıştı!

Ricardo Rodriguez'in Napoli'ye transferi de suya düştü. Ünlü muhabir Di Marzio, Napoli'nin Milan ile anlaşamadığını yazdı. 27 yaşındaki oyuncu için PSV seçeneğinin yeniden gündeme geldiğini duyurdu. Rodriguez, Fenerbahçe ile anlaşmış ancak harcama limiti engeline takılmıştı.