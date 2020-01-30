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30 Ocak 2020, Perşembe
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işi iyice karıştı!

Rodriguez işi iyice karıştı!

Ricardo 'in 'ye transferi de suya düştü. Ünlü muhabir Di Marzio, Napoli'nin Milan ile anlaşamadığını yazdı. 27 yaşındaki oyuncu için PSV seçeneğinin yeniden gündeme geldiğini duyurdu. Rodriguez, ile anlaşmış ancak harcama limiti engeline takılmıştı.

Ricardo 'in 'ye transferi de suya düştü. Ünlü muhabir Di Marzio, Napoli'nin Milan ile anlaşamadığını yazdı. 27 yaşındaki oyuncu için PSV seçeneğinin yeniden gündeme geldiğini duyurdu. Rodriguez, ile anlaşmış ancak harcama limiti engeline takılmıştı.

  1. 30.1.2020
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