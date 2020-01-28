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28 Ocak 2020, Salı
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Gustavo'dan yorumu: Büyük katkı sağlar

Gustavo'dan Rodriguez yorumu: Büyük katkı sağlar

Ricardo için 'dan da açıklama geldi. sol bekin çok kaliteli bir futbolcu olduğunu belirten Gustavo, "Rodriguez hem çok iyi bir insan hem de çok kaliteli bir futbolcu. Wolfsburg'da beraber oynama şansımız oldu. gerçekleşirse hiç şüphe yok ki bize çok katkı sağlayacaktır" dedi. , Rodriguez'in kendisini arayıp, hakkında bilgi istediğini de söyledi.

Ricardo için 'dan da açıklama geldi. sol bekin çok kaliteli bir futbolcu olduğunu belirten Gustavo, "Rodriguez hem çok iyi bir insan hem de çok kaliteli bir futbolcu. Wolfsburg'da beraber oynama şansımız oldu. gerçekleşirse hiç şüphe yok ki bize çok katkı sağlayacaktır" dedi. , Rodriguez'in kendisini arayıp, hakkında bilgi istediğini de söyledi.

  1. 28.1.2020
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