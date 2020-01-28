Gustavo'dan Rodriguez yorumu: Büyük katkı sağlar

Ricardo Rodriguez için Luiz Gustavo'dan da açıklama geldi. İsviçreli sol bekin çok kaliteli bir futbolcu olduğunu belirten Gustavo, "Rodriguez hem çok iyi bir insan hem de çok kaliteli bir futbolcu. Wolfsburg'da beraber oynama şansımız oldu. Transfer gerçekleşirse hiç şüphe yok ki bize çok katkı sağlayacaktır" dedi. Sambacı, Rodriguez'in kendisini arayıp, Fenerbahçe hakkında bilgi istediğini de söyledi.