Gustavo'dan Rodriguez yorumu: Büyük katkı sağlar
Ricardo Rodriguez için Luiz Gustavo'dan da açıklama geldi. İsviçreli sol bekin çok kaliteli bir futbolcu olduğunu belirten Gustavo, "Rodriguez hem çok iyi bir insan hem de çok kaliteli bir futbolcu. Wolfsburg'da beraber oynama şansımız oldu. Transfer gerçekleşirse hiç şüphe yok ki bize çok katkı sağlayacaktır" dedi. Sambacı, Rodriguez'in kendisini arayıp, Fenerbahçe hakkında bilgi istediğini de söyledi.
Ricardo Rodriguez için Luiz Gustavo'dan da açıklama geldi. İsviçreli sol bekin çok kaliteli bir futbolcu olduğunu belirten Gustavo, "Rodriguez hem çok iyi bir insan hem de çok kaliteli bir futbolcu. Wolfsburg'da beraber oynama şansımız oldu. Transfer gerçekleşirse hiç şüphe yok ki bize çok katkı sağlayacaktır" dedi. Sambacı, Rodriguez'in kendisini arayıp, Fenerbahçe hakkında bilgi istediğini de söyledi.
- 28.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Gustavo'dan Rodriguez yorumu: Büyük katkı sağlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.