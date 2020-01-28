Aynen devam - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Aynen devam

Aynen devam

Aynen devam

'de gözler maçına çevrildi... İkinci yarıda 2’de 2 yapan sarı-lacivertli ekipte moraller yerinde. Hedef zorlu deplasmandan da 3 puanla dönüp, çıkışı sürdürmek.

'in ikinci yarısına FK ve Medipol galibiyetleriyle iyi başlayan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan da 3 puanla dönerek zirve yürüyüşünü sürdürmeyi hedefliyor. Teknik heyet, cumartesi günü oynanacak kritik derbi öncesi taktik analizlere başladı. Ekibi ile birlikte 'un maç kasetlerini izleyen , bordo-mavili takımın eksik yönlerini tespit edip, galibiyet planını hazırlayacak.

SAHAYA ODAKLANIN
Oyuncular da terapiye alınacak. "Tartışmalardan uzak kalın" uyarısı yapılıp, "Siz sadece sahaya ve futbola odaklanın. Bizim gücümüz . Başakşehir maçındaki gibi oynadığımız sürece şampiyonluğun en güçlü adayıyız" mesajı verilecek. İlk onbirde ise fazla bir değişiklik beklenmiyor. Başakşehir'i mükemmel bir futbolla yenen takım yine sahada olacak. Ersun Yanal'ın sadece büyük maçlardaki tecrübesi nedeniyle kaptan Emre Belözoğlu'nu onbire dahil edebileceği gelen haberler arasında...

  1. 28.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aynen devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN