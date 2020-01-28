Aynen devam

Süper Lig'in ikinci yarısına Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle iyi başlayan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan da 3 puanla dönerek zirve yürüyüşünü sürdürmeyi hedefliyor. Teknik heyet, cumartesi günü oynanacak kritik derbi öncesi taktik analizlere başladı. Ekibi ile birlikte Trabzonspor'un maç kasetlerini izleyen Ersun Yanal, bordo-mavili takımın eksik yönlerini tespit edip, galibiyet planını hazırlayacak.

SAHAYA ODAKLANIN

Oyuncular da terapiye alınacak. "Tartışmalardan uzak kalın" uyarısı yapılıp, "Siz sadece sahaya ve futbola odaklanın. Bizim gücümüz futbol. Başakşehir maçındaki gibi oynadığımız sürece şampiyonluğun en güçlü adayıyız" mesajı verilecek. İlk onbirde ise fazla bir değişiklik beklenmiyor. Başakşehir'i mükemmel bir futbolla yenen takım yine sahada olacak. Ersun Yanal'ın sadece büyük maçlardaki tecrübesi nedeniyle kaptan Emre Belözoğlu'nu onbire dahil edebileceği gelen haberler arasında...