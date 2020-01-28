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28 Ocak 2020, Salı
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Fikrini değiştirmedi

Fikrini değiştirmedi

Tuttosport: henüz ’a resmi teklif yapmasa da transferde fikrini değiştirmedi.

Transferde son 4 güne girilirken, 'de çalışmalar devam ediyor. Sol bek için ile anlaşan yönetim, harcama limiti açılması için Miha Zajc ve 'un gitmesini bekliyor. Tuttosport, Rodriguez için Fenerbahçe'den 'a hala resmi teklifin ulaşmadığını yazarken, İsviçreli oyuncunun fikrini değiştirmediği ve sarılacivertli takımda oynamaya sıcak baktığı belirtildi. PSV de devreden çekildi.

  1. 28.1.2020
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