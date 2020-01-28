Fikrini değiştirmedi

Transferde son 4 güne girilirken, Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Sol bek için Ricardo Rodriguez ile anlaşan yönetim, harcama limiti açılması için Miha Zajc ve Alper Potuk'un gitmesini bekliyor. Tuttosport, Rodriguez için Fenerbahçe'den Milan'a hala resmi teklifin ulaşmadığını yazarken, İsviçreli oyuncunun fikrini değiştirmediği ve sarılacivertli takımda oynamaya sıcak baktığı belirtildi. PSV de devreden çekildi.