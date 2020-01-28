Fikrini değiştirmedi
Tuttosport: Fenerbahçe henüz Milan’a resmi teklif yapmasa da Ricardo Rodriguez transferde fikrini değiştirmedi.
Transferde son 4 güne girilirken, Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Sol bek için Ricardo Rodriguez ile anlaşan yönetim, harcama limiti açılması için Miha Zajc ve Alper Potuk'un gitmesini bekliyor. Tuttosport, Rodriguez için Fenerbahçe'den Milan'a hala resmi teklifin ulaşmadığını yazarken, İsviçreli oyuncunun fikrini değiştirmediği ve sarılacivertli takımda oynamaya sıcak baktığı belirtildi. PSV de devreden çekildi.
- 28.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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