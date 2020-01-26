Uzundurukan, "Bu bir utanç bildirisidir. Devletin üst düzey yöneticileri orda yaraları sarmak için seferber olurken, Fenerbahçe yönetimi çıkmış 'Trabzonspor Malatya'ya gitmekten kaçıyor' diyor. Trabzonspor cesur insanların olduğu yerdir." ifadelerini kullanırken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise, "Bunlar için insan sağlığı önemli değil. Bunlar için, Trabzonspor maçını gerip maçı 3-0 kazanıp sonrasında da ceza aldırıp Trabzonspor'u devre dışı bırakmak. Bunlar hep aynı kafa idareci. Biz bunlardan vizyon bekledik. Türk futbolunun erozyonu oldunuz. Yalı çocukları..." ifadelerini kullandı.



