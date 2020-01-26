"Türk futbolunun erozyonu oldunuz" - Son dakika Fenerbahçe videoları, Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV "Türk futbolunun erozyonu oldunuz"

"Türk futbolunun erozyonu oldunuz"

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan Takım Oyunu programına bağlanarak, Fenerbahçe'nin paylaşımıyla ilgili flaş açıklamalarda bulunurken, Usta yorumcu Toroğlu da olay ifadeler kullandı.

Uzundurukan, "Bu bir utanç bildirisidir. Devletin üst düzey yöneticileri orda yaraları sarmak için seferber olurken, Fenerbahçe yönetimi çıkmış 'Trabzonspor Malatya'ya gitmekten kaçıyor' diyor. Trabzonspor cesur insanların olduğu yerdir." ifadelerini kullanırken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise, "Bunlar için insan sağlığı önemli değil. Bunlar için, Trabzonspor maçını gerip maçı 3-0 kazanıp sonrasında da ceza aldırıp Trabzonspor'u devre dışı bırakmak. Bunlar hep aynı kafa idareci. Biz bunlardan vizyon bekledik. Türk futbolunun erozyonu oldunuz. Yalı çocukları..." ifadelerini kullandı.


  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
26 Ocak 2020 , Pazar
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN