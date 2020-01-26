"Türk futbolunun erozyonu oldunuz"
A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan Takım Oyunu programına bağlanarak, Fenerbahçe'nin paylaşımıyla ilgili flaş açıklamalarda bulunurken, Usta yorumcu Toroğlu da olay ifadeler kullandı.
Uzundurukan, "Bu bir utanç bildirisidir. Devletin üst düzey yöneticileri orda yaraları sarmak için seferber olurken, Fenerbahçe yönetimi çıkmış 'Trabzonspor Malatya'ya gitmekten kaçıyor' diyor. Trabzonspor cesur insanların olduğu yerdir." ifadelerini kullanırken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise, "Bunlar için insan sağlığı önemli değil. Bunlar için, Trabzonspor maçını gerip maçı 3-0 kazanıp sonrasında da ceza aldırıp Trabzonspor'u devre dışı bırakmak. Bunlar hep aynı kafa idareci. Biz bunlardan vizyon bekledik. Türk futbolunun erozyonu oldunuz. Yalı çocukları..." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Herkes Rodriguez'i beklerken...
- Serdar Aziz'den Galatasaray'a gönderme! Beşiktaş...
- Fenerbahçe'ye süper solak! Premier Lig'den transfer...
- Fenerbahçe'ye Ricardo Rodriguez müjdesi! Teklifi kabul etti
- Premier Lig ekibinden flaş Muriç itirafı! "Hayal ötesi"
- 4 kulüp birden peşinde! Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında transfer savaşı
- Simon Falette transferi iptal mi oluyor? TFF'den karar...
- Muriç'e flaş transfer teklifi! Fenerbahçe para basacak...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.