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30 Ocak 2020, Perşembe
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Mutlu yıllar Deniz Türüç

, 27 yaşına girdi. 29 Ocak 1993'te 'da dünyaya gelen sarı-lacivertli oyuncu için yönetim kutlama mesajı yayınladı. Resmi Twitter adresinden paylaşılan mesajda, "# Bugün futbolcumuz Deniz Türüç'ün doğum günü. yıllar @Deniz- Turuc10" ifadeleri kullanıldı.

Deniz Türüç, 27 yaşına girdi. 29 Ocak 1993'te 'da dünyaya gelen sarı-lacivertli oyuncu için yönetim kutlama mesajı yayınladı. Resmi Twitter adresinden paylaşılan mesajda, "# Bugün futbolcumuz 'ün doğum günü. yıllar @Deniz- Turuc10" ifadeleri kullanıldı.

  1. 30.1.2020
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