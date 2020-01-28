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28 Ocak 2020, Salı
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Turnike açıklaması

Turnike açıklaması

Yönetim, maçında stat girişinde yaşanan problem nedeniyle taraftardan özür diledi. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Tüm sistemin sorumlusu ve yetkilisi olan ile öncelikle sistem kurulduğundan bugüne kadar daha önce hiç yaşanmamış bu sorunun neden kaynaklandığı ve bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin ivedilikle alınması adına diyalogda olduğumuzu bilgilerinize sunarız" denildi.

Yönetim, maçında stat girişinde yaşanan problem nedeniyle taraftardan özür diledi. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Tüm sistemin sorumlusu ve yetkilisi olan ile öncelikle sistem kurulduğundan bugüne kadar daha önce hiç yaşanmamış bu sorunun neden kaynaklandığı ve bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin ivedilikle alınması adına diyalogda olduğumuzu bilgilerinize sunarız" denildi.

  1. 28.1.2020
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