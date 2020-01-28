Turnike açıklaması
Yönetim, Başakşehir maçında stat girişinde yaşanan problem nedeniyle taraftardan özür diledi. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Tüm sistemin sorumlusu ve yetkilisi olan TFF ile öncelikle sistem kurulduğundan bugüne kadar daha önce hiç yaşanmamış bu sorunun neden kaynaklandığı ve bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin ivedilikle alınması adına diyalogda olduğumuzu bilgilerinize sunarız" denildi.
Yönetim, Başakşehir maçında stat girişinde yaşanan problem nedeniyle taraftardan özür diledi. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Tüm sistemin sorumlusu ve yetkilisi olan TFF ile öncelikle sistem kurulduğundan bugüne kadar daha önce hiç yaşanmamış bu sorunun neden kaynaklandığı ve bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin ivedilikle alınması adına diyalogda olduğumuzu bilgilerinize sunarız" denildi.
- 28.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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