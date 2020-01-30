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30 Ocak 2020, Perşembe
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: ’ye gelmeyi çok istedi

Hakan: Fenerbahçe’ye gelmeyi çok istedi

Çalhanoğlu, Ricardo Rodriguez'in 'ye transfer olmayı çok arzu ettiğini söyledi. 'lı yıldız, "Bana ve 'e Fenerbahçe'yi sordu. Rodriguez, Fenerbahçe'ye çok sıcak baktı. Gelmek istiyordu. 'dan ve 'den bahsettim ama duyduğum kadarıyla maalesef olmadı" diye konuştu.

Çalhanoğlu, Ricardo Rodriguez'in 'ye transfer olmayı çok arzu ettiğini söyledi. 'lı yıldız, "Bana ve 'e Fenerbahçe'yi sordu. Rodriguez, Fenerbahçe'ye çok sıcak baktı. Gelmek istiyordu. 'dan ve 'den bahsettim ama duyduğum kadarıyla maalesef olmadı" diye konuştu. Bu arada 'nin Milan ile anlaşamaması üzerine Fenerbahçe'nin Rodriguez için son bir atak yapabileceği bildirildi.

  1. 30.1.2020
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