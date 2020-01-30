Hakan: Fenerbahçe’ye gelmeyi çok istedi
Hakan Çalhanoğlu, Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye transfer olmayı çok arzu ettiğini söyledi. Milan'lı yıldız, "Bana ve Kjaer'e Fenerbahçe'yi sordu. Rodriguez, Fenerbahçe'ye çok sıcak baktı. Gelmek istiyordu. İstanbul'dan ve Türkiye'den bahsettim ama duyduğum kadarıyla maalesef olmadı" diye konuştu.
Hakan Çalhanoğlu, Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye transfer olmayı çok arzu ettiğini söyledi. Milan'lı yıldız, "Bana ve Kjaer'e Fenerbahçe'yi sordu. Rodriguez, Fenerbahçe'ye çok sıcak baktı. Gelmek istiyordu. İstanbul'dan ve Türkiye'den bahsettim ama duyduğum kadarıyla maalesef olmadı" diye konuştu. Bu arada Napoli'nin Milan ile anlaşamaması üzerine Fenerbahçe'nin Rodriguez için son bir atak yapabileceği bildirildi.
- 30.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Hakan: Fenerbahçe’ye gelmeyi çok istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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