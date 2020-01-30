Hakan: Fenerbahçe’ye gelmeyi çok istedi

Hakan Çalhanoğlu, Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye transfer olmayı çok arzu ettiğini söyledi. Milan'lı yıldız, "Bana ve Kjaer'e Fenerbahçe'yi sordu. Rodriguez, Fenerbahçe'ye çok sıcak baktı. Gelmek istiyordu. İstanbul'dan ve Türkiye'den bahsettim ama duyduğum kadarıyla maalesef olmadı" diye konuştu. Bu arada Napoli'nin Milan ile anlaşamaması üzerine Fenerbahçe'nin Rodriguez için son bir atak yapabileceği bildirildi.