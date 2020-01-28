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28 Ocak 2020, Salı
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Kritik seride 4 maç kaldı

Kritik seride 4 maç kaldı

ulaşmak için ikinci yarının ilk 6 maçını 'final' niteliğinde gören Kanarya, ilk iki haftayı kayıpsız atlattı. sırasıyla (D), , (D) ve ile oynanacak 4 karşılaşmayı da maksimum puanla geçip, fikstür avantajını ele geçirmek.

ulaşmak için ikinci yarının ilk 6 maçını 'final' niteliğinde gören Kanarya, ilk iki haftayı kayıpsız atlattı. sırasıyla (D), , (D) ve ile oynanacak 4 karşılaşmayı da maksimum puanla geçip, fikstür avantajını ele geçirmek.

  1. 28.1.2020
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