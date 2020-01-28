Kritik seride 4 maç kaldı

Şampiyonluğa ulaşmak için ikinci yarının ilk 6 maçını 'final' niteliğinde gören Kanarya, ilk iki haftayı kayıpsız atlattı. Hedef sırasıyla Trabzonspor (D), Alanyaspor, Ankaragücü (D) ve Galatasaray ile oynanacak 4 karşılaşmayı da maksimum puanla geçip, fikstür avantajını ele geçirmek.