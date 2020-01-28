Fenerbahçe'de Gustavo'ya kaptanlık verilecek - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Gustavo'ya kaptanlık verilecek

'de Gustavo'ya kaptanlık verilecek

Fenerbahçe'de Gustavo'ya kaptanlık verilecek

'ye yeni transfer olmasına rağmen oynadığı futbolla şimdiden taraftarların gönlünü fetheden Luiz Gustavo'ya 'kaptanlık' ödülü geliyor...

Yönetimin, sezon sonunda aktif futbolu bırakması beklenen Emre'nin yerine 'ı 1. kaptanlığa getirmesi beklenirken, Gustavo'nun da 2. kaptan olacağı belirlendi. Brezilyalı ön liberonun, performansının yanı sıra saha içindeki duruşu ile bunu hak ettiği düşünülüyor.

  1. 28.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Gustavo'ya kaptanlık verilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN