Fenerbahçe'de Gustavo'ya kaptanlık verilecek

Yönetimin, sezon sonunda aktif futbolu bırakması beklenen Emre'nin yerine Ozan Tufan'ı 1. kaptanlığa getirmesi beklenirken, Gustavo'nun da 2. kaptan olacağı belirlendi. Brezilyalı ön liberonun, performansının yanı sıra saha içindeki duruşu ile bunu hak ettiği düşünülüyor.