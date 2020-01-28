Fenerbahçe'de Gustavo'ya kaptanlık verilecek
Fenerbahçe'ye yeni transfer olmasına rağmen oynadığı futbolla şimdiden taraftarların gönlünü fetheden Luiz Gustavo'ya 'kaptanlık' ödülü geliyor...
Yönetimin, sezon sonunda aktif futbolu bırakması beklenen Emre'nin yerine Ozan Tufan'ı 1. kaptanlığa getirmesi beklenirken, Gustavo'nun da 2. kaptan olacağı belirlendi. Brezilyalı ön liberonun, performansının yanı sıra saha içindeki duruşu ile bunu hak ettiği düşünülüyor.
- 28.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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