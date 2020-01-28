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28 Ocak 2020, Salı
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’da Muriç korkusu

Makedonya’da Muriç korkusu

'de 12 gole ulaşan , performansıyla 'nın gözünü korkuttu. için play-off'ta ile karşılaşacak Makedonya 'nın teknik patronu Igor Angelovski, "Vedat'ı daha önce de takip ettim. Çok güçlü bir oyuncu. Kosova ile yapacağımız maçta ona karşı iyi ve özel bir savunma yapmamız gerekecek" diye konuştu.

Süper Lig'de 12 gole ulaşan , performansıyla 'nın gözünü korkuttu. için play-off'ta ile karşılaşacak Makedonya 'nın teknik patronu Igor Angelovski, "Vedat'ı daha önce de takip ettim. Çok güçlü bir oyuncu. Kosova ile yapacağımız maçta ona karşı iyi ve özel bir savunma yapmamız gerekecek" diye konuştu.

  1. 28.1.2020
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