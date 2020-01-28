Makedonya’da Muriç korkusu
Süper Lig'de 12 gole ulaşan Vedat Muriç, performansıyla Makedonya'nın gözünü korkuttu. Euro 2020 için play-off'ta Kosova ile karşılaşacak Makedonya Milli Takımı'nın teknik patronu Igor Angelovski, "Vedat'ı daha önce de takip ettim. Çok güçlü bir oyuncu. Kosova ile yapacağımız maçta ona karşı iyi ve özel bir savunma yapmamız gerekecek" diye konuştu.
Süper Lig'de 12 gole ulaşan Vedat Muriç, performansıyla Makedonya'nın gözünü korkuttu. Euro 2020 için play-off'ta Kosova ile karşılaşacak Makedonya Milli Takımı'nın teknik patronu Igor Angelovski, "Vedat'ı daha önce de takip ettim. Çok güçlü bir oyuncu. Kosova ile yapacağımız maçta ona karşı iyi ve özel bir savunma yapmamız gerekecek" diye konuştu.
- 28.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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