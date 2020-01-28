Makedonya’da Muriç korkusu

Süper Lig'de 12 gole ulaşan Vedat Muriç, performansıyla Makedonya'nın gözünü korkuttu. Euro 2020 için play-off'ta Kosova ile karşılaşacak Makedonya Milli Takımı'nın teknik patronu Igor Angelovski, "Vedat'ı daha önce de takip ettim. Çok güçlü bir oyuncu. Kosova ile yapacağımız maçta ona karşı iyi ve özel bir savunma yapmamız gerekecek" diye konuştu.