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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Hidalgo Oliva baba oldu

Hidalgo Oliva baba oldu

Erkek voleybol takımının başarılı oyuncularından baba oldu. Salvador ve eşi , önceki gün dünyaya gelen kızlarına adını verdi. Yönetim, çiftini resmi siteden kutlayarak, bebeklerine sağlıklı ömür diledi.

Erkek voleybol takımının başarılı oyuncularından baba oldu. Salvador ve eşi , önceki gün dünyaya gelen kızlarına adını verdi. Yönetim, çiftini resmi siteden kutlayarak, bebeklerine sağlıklı ömür diledi.

  1. 25.1.2020
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