Hidalgo Oliva baba oldu
Erkek voleybol takımının başarılı oyuncularından Salvador Hidalgo Oliva baba oldu. Salvador ve eşi Yiliena Rios Victorero, önceki gün dünyaya gelen kızlarına Mia Magdalena Hidalgo Rios adını verdi. Yönetim, Salvador- Yiliena çiftini resmi siteden kutlayarak, bebeklerine sağlıklı ömür diledi.
Erkek voleybol takımının başarılı oyuncularından Salvador Hidalgo Oliva baba oldu. Salvador ve eşi Yiliena Rios Victorero, önceki gün dünyaya gelen kızlarına Mia Magdalena Hidalgo Rios adını verdi. Yönetim, Salvador- Yiliena çiftini resmi siteden kutlayarak, bebeklerine sağlıklı ömür diledi.
- 25.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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