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25 Ocak 2020, Cumartesi
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''Hep harika davrandınız''

''Hep harika davrandınız''

'den ayrılıp, kiralık olarak İnter'e giden teşekkür mesajı yayınladı: "'a, Comolli'ye, yönetime, 'a, teknik heyete, takım arkadaşlarıma ve Fenerbahçe ile bağlantısı olan herkese çok teşekkür ederim. Bana her zaman harika davranan Fenerbahçe taraftarına özel bir teşekkür ediyorum."

'den ayrılıp, kiralık olarak İnter'e giden teşekkür mesajı yayınladı: "'a, Comolli'ye, yönetime, 'a, teknik heyete, takım arkadaşlarıma ve Fenerbahçe ile bağlantısı olan herkese çok teşekkür ederim. Bana her zaman harika davranan Fenerbahçe taraftarına özel bir teşekkür ediyorum."

  1. 25.1.2020
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