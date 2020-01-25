''Hep harika davrandınız''

Fenerbahçe'den ayrılıp, kiralık olarak İnter'e giden Victor Moses teşekkür mesajı yayınladı: "Ali Koç'a, Comolli'ye, yönetime, Ersun Yanal'a, teknik heyete, takım arkadaşlarıma ve Fenerbahçe ile bağlantısı olan herkese çok teşekkür ederim. Bana her zaman harika davranan Fenerbahçe taraftarına özel bir teşekkür ediyorum."