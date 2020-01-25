''Hep harika davrandınız''
Fenerbahçe'den ayrılıp, kiralık olarak İnter'e giden Victor Moses teşekkür mesajı yayınladı: "Ali Koç'a, Comolli'ye, yönetime, Ersun Yanal'a, teknik heyete, takım arkadaşlarıma ve Fenerbahçe ile bağlantısı olan herkese çok teşekkür ederim. Bana her zaman harika davranan Fenerbahçe taraftarına özel bir teşekkür ediyorum."
Fenerbahçe'den ayrılıp, kiralık olarak İnter'e giden Victor Moses teşekkür mesajı yayınladı: "Ali Koç'a, Comolli'ye, yönetime, Ersun Yanal'a, teknik heyete, takım arkadaşlarıma ve Fenerbahçe ile bağlantısı olan herkese çok teşekkür ederim. Bana her zaman harika davranan Fenerbahçe taraftarına özel bir teşekkür ediyorum."
- 25.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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