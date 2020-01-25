Fenerbahçe'den TFF'ye bir itiraz daha!

Harcama Limitleri konusunda TFF Tahkim Kurulu'nun karırının ardından, "Kulübümüz haklı mücadelesine devam ederek, önümüze konan tüm bu engelleri aşma ve her türlü hamleyi gerçekleştirme iradesini vazgeçmeksizin sürdürecektir" açıklamasını yapan Fenerbahçe'nin bir kez daha TFF'ye itirazda bulunacağı iddia edildi. Yönetimde görüşme va hazırlıkların sürdüğü belirtiliyor. Kararın kamuoyuna duyurulması bekleniyor.