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25 Ocak 2020, Cumartesi
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'den 'ye bir itiraz daha!

Fenerbahçe'den TFF'ye bir itiraz daha!

konusunda 'nun karırının ardından, "Kulübümüz haklı mücadelesine devam ederek, önümüze konan tüm bu engelleri aşma ve her türlü hamleyi gerçekleştirme iradesini vazgeçmeksizin sürdürecektir" açıklamasını yapan 'nin bir kez daha TFF'ye itirazda bulunacağı iddia edildi. Yönetimde görüşme va hazırlıkların sürdüğü belirtiliyor. Kararın kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

konusunda 'nun karırının ardından, "Kulübümüz haklı mücadelesine devam ederek, önümüze konan tüm bu engelleri aşma ve her türlü hamleyi gerçekleştirme iradesini vazgeçmeksizin sürdürecektir" açıklamasını yapan 'nin bir kez daha TFF'ye itirazda bulunacağı iddia edildi. Yönetimde görüşme va hazırlıkların sürdüğü belirtiliyor. Kararın kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

  1. 25.1.2020
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