Fenerbahçe'den TFF'ye bir itiraz daha!
Harcama Limitleri konusunda TFF Tahkim Kurulu'nun karırının ardından, "Kulübümüz haklı mücadelesine devam ederek, önümüze konan tüm bu engelleri aşma ve her türlü hamleyi gerçekleştirme iradesini vazgeçmeksizin sürdürecektir" açıklamasını yapan Fenerbahçe'nin bir kez daha TFF'ye itirazda bulunacağı iddia edildi. Yönetimde görüşme va hazırlıkların sürdüğü belirtiliyor. Kararın kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Harcama Limitleri konusunda TFF Tahkim Kurulu'nun karırının ardından, "Kulübümüz haklı mücadelesine devam ederek, önümüze konan tüm bu engelleri aşma ve her türlü hamleyi gerçekleştirme iradesini vazgeçmeksizin sürdürecektir" açıklamasını yapan Fenerbahçe'nin bir kez daha TFF'ye itirazda bulunacağı iddia edildi. Yönetimde görüşme va hazırlıkların sürdüğü belirtiliyor. Kararın kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
- 25.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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