Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Kalite tesadüf değil
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler müsabakadan Max Kruse ve Vedat Muriç'in golleriyle 2-0 galip ayrıldı. Maç sonunda galibiyeti değerlendiren Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, kalitenin tesadüf olmadığını söyledi.
Medipol Başakşehir karşısında muazzam bir futbolla kazanan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal maç sonunda açıklamalarda bulundu.
"KALİTE TESADÜF DEĞİL"
Rakip sahada yüzde 55'e yakın oynamak ikili mücadeleleri rakip sahada kazanmak, coşkuyu oluşturmak önemli. Kalite tesadüf değil. Oyuncularım kaliteyi gösterdi. Fenerbahçe şampiyonluğa taşıyacağı bu oyunu devam ettirecek. Hangi rakip olursa olsun yapmalıyız. Rakibimiz yenilmiyordu hak ettiğimiz bir galibiyet aldık.
"FENERBAHÇE'Yİ ELAZIĞ'A GÖTÜREBİLİRİZ"
Maçı konuşuyoruz ama doğal afet yaşadık. En acı günlerimizden biriydi. Burada oynamayıp sonra oynayabilirdik, çok üzgünüz işimizi yapıyoruz ama içimiz kan ağlıyor. Fenerbahçe bu konuda elinden geleni yapacaktır. Yardımsa özel maç da olabilir. Fenerbahçe'yi oraya götürebiliriz aklıma gelen bu şu an. Türkiye deprem bölgesinde. Bununla yaşamayı öğrenmeli ve duyarlı olmalıyız.
"FENERBAHÇE'DE GURURLUYUM"
Fenerbahçe her alanda duyarlığını göstermiştir 3 Temmuz'dan bu yana. Böyle büyük bir camiada olduğum için gururluyum. Fenerbahçe, her konuda duyarlılığını gösteren sivil toplum örgütüdür
- 25.01.2020
- Güncelleme: 25.01.2020 23:40
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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