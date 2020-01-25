Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Kalite tesadüf değil - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Kalite tesadüf değil

'de : Kalite tesadüf değil

Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Kalite tesadüf değil

'in 19. haftasında ile , Kadıköy Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler müsabakadan Max Kruse ve Vedat Muriç'in golleriyle 2-0 galip ayrıldı. Maç sonunda galibiyeti değerlendiren Fenerbahçe teknik direktörü , kalitenin tesadüf olmadığını söyledi.

karşısında muazzam bir futbolla kazanan 'de maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"KALİTE TESADÜF DEĞİL"
Rakip sahada yüzde 55'e yakın oynamak ikili mücadeleleri rakip sahada kazanmak, coşkuyu oluşturmak önemli. Kalite tesadüf değil. Oyuncularım kaliteyi gösterdi. Fenerbahçe şampiyonluğa taşıyacağı bu oyunu devam ettirecek. Hangi rakip olursa olsun yapmalıyız. Rakibimiz yenilmiyordu hak ettiğimiz bir galibiyet aldık.

"FENERBAHÇE'Yİ ELAZIĞ'A GÖTÜREBİLİRİZ"
Maçı konuşuyoruz ama doğal afet yaşadık. En acı günlerimizden biriydi. Burada oynamayıp sonra oynayabilirdik, çok üzgünüz işimizi yapıyoruz ama içimiz kan ağlıyor. Fenerbahçe bu konuda elinden geleni yapacaktır. Yardımsa özel maç da olabilir. Fenerbahçe'yi oraya götürebiliriz aklıma gelen bu şu an. deprem bölgesinde. Bununla yaşamayı öğrenmeli ve duyarlı olmalıyız.

"FENERBAHÇE'DE GURURLUYUM"
Fenerbahçe her alanda duyarlığını göstermiştir 3 Temmuz'dan bu yana. Böyle büyük bir camiada olduğum için gururluyum. Fenerbahçe, her konuda duyarlılığını gösteren sivil toplum örgütüdür

  1. 25.01.2020
  2. Güncelleme: 25.01.2020 23:40
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Kalite tesadüf değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN