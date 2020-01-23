Pirşen: Adalete inanıyoruz - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
23 Ocak 2020, Perşembe
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Pirşen: Adalete inanıyoruz

Pirşen: Adalete inanıyoruz

Sarı-lacivertli kulübün hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi , 'nda adaletin sağlanacağına inandıklarını söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi , 'nda adaletin sağlanacağına inandıklarını söyledi. Salı günü yapılan toplantının verimli geçtiğini ve haklılıklarını anlattıklarını kaydeden Pirşen, "Kararın artık bir an önce çıkmasını bekliyoruz. Zira transfer işlerinde 1-2 dakikalar konuşuluyor. Hız kadar doğru karar verileceğine de inanıyoruz" dedi.

  1. 23.1.2020
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