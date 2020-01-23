Pirşen: Adalete inanıyoruz
Sarı-lacivertli kulübün hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Alper Pirşen, Tahkim Kurulu'nda adaletin sağlanacağına inandıklarını söyledi.
Sarı-lacivertli kulübün hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Alper Pirşen, Tahkim Kurulu'nda adaletin sağlanacağına inandıklarını söyledi. Salı günü yapılan toplantının verimli geçtiğini ve haklılıklarını anlattıklarını kaydeden Pirşen, "Kararın artık bir an önce çıkmasını bekliyoruz. Zira transfer işlerinde 1-2 dakikalar konuşuluyor. Hız kadar doğru karar verileceğine de inanıyoruz" dedi.
- 23.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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