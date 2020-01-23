Pirşen: Adalete inanıyoruz

Sarı-lacivertli kulübün hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Alper Pirşen, Tahkim Kurulu'nda adaletin sağlanacağına inandıklarını söyledi. Salı günü yapılan toplantının verimli geçtiğini ve haklılıklarını anlattıklarını kaydeden Pirşen, "Kararın artık bir an önce çıkmasını bekliyoruz. Zira transfer işlerinde 1-2 dakikalar konuşuluyor. Hız kadar doğru karar verileceğine de inanıyoruz" dedi.