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26 Ocak 2020, Pazar
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: Aldatan oyuncu sahadaydı

Göksel Gümüşdağ: Aldatan oyuncu sahadaydı

'i eleştiren Başkanı , "Oyuncular ligde gördüğü kartın cezasını ligde, kupada gördükleri kartın cezasını kupada çeksin" dedi.

Başkan Gümüşdağ, "Aldatan oyuncu sahadaydı, aldatmayan oyuncu sahada değildi. Siz aldatanı meşru kılmış oluyorsunuz. aldatan bir futbolcu oldu. 'nin asli görevi etik değerli korumaktır" ifadesini kullandı.

  1. 26.1.2020
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