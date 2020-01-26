Göksel Gümüşdağ: Aldatan oyuncu sahadaydı

Başkan Gümüşdağ, "Aldatan oyuncu sahadaydı, aldatmayan oyuncu sahada değildi. Siz aldatanı meşru kılmış oluyorsunuz. Vedat Muriç aldatan bir futbolcu oldu. TFF'nin asli görevi etik değerli korumaktır" ifadesini kullandı.