Göksel Gümüşdağ: Aldatan oyuncu sahadaydı
Vedat Muriç'i eleştiren Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Oyuncular ligde gördüğü kartın cezasını ligde, kupada gördükleri kartın cezasını kupada çeksin" dedi.
Başkan Gümüşdağ, "Aldatan oyuncu sahadaydı, aldatmayan oyuncu sahada değildi. Siz aldatanı meşru kılmış oluyorsunuz. Vedat Muriç aldatan bir futbolcu oldu. TFF'nin asli görevi etik değerli korumaktır" ifadesini kullandı.
- 26.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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