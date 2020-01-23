Tahkim F.Bahçe ile ilgili son kararı bugün verecek

Fenerbahçe'nin takım harcama limitleriyle ilgili Kulüp Lisans Kurulu'na yaptığı başvurunun kısmen kabul, kısmen ise reddedilmesiyle ilgili Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazın bugün sonuçlanması bekleniyor. Tahkim, salı günü yaptığı toplantıda Fenerbahçeli yöneticileri dinlemişti. Sarı-lacivertliler, yaklaşık 1.5 saat kurul üyelerine itiraz gerekçelerini anlatıp, özel bankalarla yaptıkları yapılandırma anlaşmasının tam olarak kabul edilmesini istedi.

BEKLENTİLER OLUMLU

Tahkim toplantı sonrası Lisans Kurulu'ndan yapılandırma anlaşmasının kısmen ret edilmesinin gerekçesiyle ilgili açıklama istemişti. Lisans Kurulu gerekli dosyayı bugün iletecek. Tahkim Kurulu da yapacağı nihai toplantı ile kararını açıklayacak. Olumlu karar çıkarsa Fenerbahçe'nin transferde önü açılacak. Aksi durumda ise başkan Ali Koç'un deyimiyle transfer yapılamayacak. Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette de başka takıma gönderilecek.