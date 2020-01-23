Tahkim F.Bahçe ile ilgili son kararı bugün verecek - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
23 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Tahkim F.Bahçe ile ilgili son kararı bugün verecek

Tahkim F.Bahçe ile ilgili son kararı bugün verecek

Tahkim F.Bahçe ile ilgili son kararı bugün verecek

Harcama limiti için olumlu yanıt çıkarsa Ricardo Rodriguez hemen ’a getirilecek. Falette’ye de lisans çıkarılacak.

'nin takım harcama limitleriyle ilgili Kulüp 'na yaptığı başvurunun kısmen kabul, kısmen ise reddedilmesiyle ilgili 'na yaptığı itirazın bugün sonuçlanması bekleniyor. Tahkim, salı günü yaptığı toplantıda Fenerbahçeli yöneticileri dinlemişti. Sarı-lacivertliler, yaklaşık 1.5 saat kurul üyelerine itiraz gerekçelerini anlatıp, özel bankalarla yaptıkları yapılandırma anlaşmasının tam olarak kabul edilmesini istedi.

BEKLENTİLER OLUMLU

Tahkim toplantı sonrası Lisans Kurulu'ndan yapılandırma anlaşmasının kısmen ret edilmesinin gerekçesiyle ilgili açıklama istemişti. Lisans Kurulu gerekli dosyayı bugün iletecek. Tahkim Kurulu da yapacağı nihai toplantı ile kararını açıklayacak. Olumlu karar çıkarsa Fenerbahçe'nin transferde önü açılacak. Aksi durumda ise başkan 'un deyimiyle yapılamayacak. 'tan kiralanan Simon Falette de başka takıma gönderilecek.

  1. 23.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tahkim F.Bahçe ile ilgili son kararı bugün verecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN