Fenerbahçe Öznur Kablo Euroleague'de çeyrek finalde!
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 11. haftasında ağırladığı Rusya temsilcisi Dinamo Kursk'u 76-55 yenerek çeyrek finale çıktı.
Fenerbahçe Öznur Kablo, Euroleague B Grubu 11'inci hafta maçında Rusya temsilcisi Dynamo Kursk'u 76-55 mağlup ederek 9'uncu galibiyetine imza attı ve normal sezonun bitimine 3 maç kala B Grubu'nu ilk dörtte bitirmeyi garantiledi.
Ülker Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini sarı-laciverti ekip 23-15 önde kapattı. Kursk, 2'nci periyotta farkı eritse de Fenerbahçe Öznur Kablo ilk yarıyı 37-32 önde tamamladı.
3'üncü periyotta savunmada çok etkili bir performans sergileyen sarı-lacivertli ekip, hücumda da 24 sayı üretince karar çeyreğine 61-44 önde girdi. Son periyotta farkı daha da açan Fenerbahçe Öznur Kablo, mücadeleden 76-55 galip ayrıldı ve Euroleague'de çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Fenerbahçe'de Alina Iagupova ürettiği 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Cecilia Zandalasini de 23 sayı kaydetti. Dynamo Kursk'ta ise Angel McCoughtry 22 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
- 22.01.2020
- Beşiktaş'ta flaş ayrılık! İşte yeni takımı...
- Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi!
- Chelsea derbisi sonrası Galatasaray'a transfer piyangosu!
- Fenerbahçe'ye Arjantin'den transfer haberi geldi! Dünyaca ünlü yıldız...
- Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette ayrılıyor! İşte yeni takımı... | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Fenerbahçe Öznur Kablo Euroleague'de çeyrek finalde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.