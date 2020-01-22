MAÇ SONUCU Beşiktaş TRC İnşaat 76-92 Carolo Basket - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
22 Ocak 2020, Çarşamba
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MAÇ SONUCU İnşaat 76-92

MAÇ SONUCU Beşiktaş TRC İnşaat 76-92 Carolo Basket

İnşaat, FIBA Son 16 turunda ilk yarısı 50-34 biten karşılaşmada Fransız temsilcisi 'e evinde 92-76 mağlup oldu.

İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA son 16 turu ilk maçında ağırladığı temsilcisi 'e 92-76 yenildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 5. dakikası 9-9 beraberlikle geçildi. Maçın 6. dakikasında 6-0'lık seri yakalayan konuk takım karşısında kalan bölümde öne geçemeyen siyah-beyazlı ekip, ilk çeyreği 23-19 geride tamamladı.

İyi bir performans sergileyemediği karşılaşmanın ikinci çeyreğinin son bölümünde 19 sayı (31-50) geri düşen Beşiktaş TRC İnşaat, devre arasına 50-34 geride girdi.

Üçüncü çeyrekte ilk yarıya oranla toparlanan ev sahibi takım, 28. dakikada farkı tek haneye kadar indirdi: 55-63. Ancak kalan bölümde fark yeniden çift haneye çıktı ve siyah-beyazlılar periyodu 69-55 geride kapattı.

Son periyot karşılıklı basketlerle geçilirken Beşiktaş, sahadan 16 sayı farkla yenik ayrıldı.

Tüm sayıyı maça ilk 5'te başlayan oyuncuların kaydettiği siyah-beyazlı ekip, kenardan skor katkısı alamadı. Beşiktaş TRC İnşaat'ta maçın en skoreri olan Anderson'un 33 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Konuk takımda Miyem'in 24, Akhator'un 23 sayısı galibiyette başrolü oynadı.

Karşılaşmanın rövanşı 29 Ocak Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.

  1. 22.01.2020
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