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24 Ocak 2020, Cuma
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Efes’in rakibi

Efes’in rakibi Real Madrid

Bu sezon ve Avrupa'da fırtına gibi esen , bugün deplasmanına çıkacak.

Bu sezon ve Avrupa'da fırtına gibi esen , bugün deplasmanına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa Ligi'nin 21. hafta maçında 'e konuk olacak. beIN Sports 3'ten yayınlanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. yönetiminde 17 galibiyet, 3 mağlubiyetle zirvede yer alan Anadolu Efes, 'daki ilk maçta Real Madrid'i 76-60'lık skorla devirmişti. Maçın hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Ataman, "Galibiyet serisine İspanya'da da devam etmek istiyoruz. Yoğun bir maç programında geçiyoruz ve kayıpsız bir şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz" dedi.

  1. 24.1.2020
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