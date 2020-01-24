Efes’in rakibi Real Madrid

Bu sezon Türkiye ve Avrupa'da fırtına gibi esen Anadolu Efes, bugün İspanya deplasmanına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nin 21. hafta maçında Real Madrid'e konuk olacak. beIN Sports 3'ten yayınlanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Ergin Ataman yönetiminde 17 galibiyet, 3 mağlubiyetle zirvede yer alan Anadolu Efes, İstanbul'daki ilk maçta Real Madrid'i 76-60'lık skorla devirmişti. Maçın hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Ataman, "Galibiyet serisine İspanya'da da devam etmek istiyoruz. Yoğun bir maç programında geçiyoruz ve kayıpsız bir şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz" dedi.