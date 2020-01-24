Efes’in rakibi Real Madrid
Bu sezon Türkiye ve Avrupa'da fırtına gibi esen Anadolu Efes, bugün İspanya deplasmanına çıkacak.
Bu sezon Türkiye ve Avrupa'da fırtına gibi esen Anadolu Efes, bugün İspanya deplasmanına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nin 21. hafta maçında Real Madrid'e konuk olacak. beIN Sports 3'ten yayınlanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Ergin Ataman yönetiminde 17 galibiyet, 3 mağlubiyetle zirvede yer alan Anadolu Efes, İstanbul'daki ilk maçta Real Madrid'i 76-60'lık skorla devirmişti. Maçın hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Ataman, "Galibiyet serisine İspanya'da da devam etmek istiyoruz. Yoğun bir maç programında geçiyoruz ve kayıpsız bir şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz" dedi.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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