Adil Rami'ye 6 takım talip oldu! Fransızlar flaş gelişmeyi duyurdu
Fenerbahçe'de yoğun bir transfer gündemi yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımda uzun süredir takımdan gideceği konuşulan Fransız futbolcu Adil Rami'nin son maçlarda gösterdiği istekli performansı teknik heyetin yeniden düşünmesine neden olmuştu. Ancak oyuncunun ülkesinden konuya ilişkin flaş bir iddia geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı tecrübeli stoper Adil Rami, ligin ilk yarısında forma giydiği Ankaragücü maçının ilk yarısında büyük bir hata yaparak takımının gol yemesine neden olmuş ve ikinci yarı başlarken teknik direktör Ersun Yanal tarafından oyundan alınmıştı. O günden beri takımdan ayrılacağı konuşulan Fransız futbolcu son olarak Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynanan maçta iyi bir performans göstererek soru işareti yaratmıştı.
Teknik heyetin oyuncuyu gönderme kararını gözden geçireceği yönünde haberler çıkarken, deneyimli stoperle ilgili ülkesi Fransa'dan ise çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. L'Equipe'te yer alan habere göre Adil Rami, hala takımdan ayrılmak istiyor ve tecrübeli defansa tam 6 takım talip oldu.
Haberde Rami ile ilgilenen kulüpler arasında, MLS'ten Chicago Fire, New York Red Bulls ve Dallas'ın yanı sıra iki İtalyan ekibi ve bir Çin kulübünün de bulunduğu ifade edildi.
- 25.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Adil Rami'ye 6 takım talip oldu! Fransızlar flaş gelişmeyi duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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