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25 Ocak 2020, Cumartesi
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'ye 6 takım talip oldu! Fransızlar flaş gelişmeyi duyurdu

Adil Rami'ye 6 takım talip oldu! Fransızlar flaş gelişmeyi duyurdu

'de yoğun bir transfer gündemi yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımda uzun süredir takımdan gideceği konuşulan Fransız futbolcu 'nin son maçlarda gösterdiği istekli performansı teknik heyetin yeniden düşünmesine neden olmuştu. Ancak oyuncunun ülkesinden konuya ilişkin flaş bir iddia geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı tecrübeli stoper , ligin ilk yarısında forma giydiği Ankaragücü maçının ilk yarısında büyük bir hata yaparak takımının gol yemesine neden olmuş ve ikinci yarı başlarken teknik direktör tarafından oyundan alınmıştı. O günden beri takımdan ayrılacağı konuşulan Fransız futbolcu son olarak 'nda ile oynanan maçta iyi bir performans göstererek soru işareti yaratmıştı.

Teknik heyetin oyuncuyu gönderme kararını gözden geçireceği yönünde haberler çıkarken, deneyimli stoperle ilgili ülkesi 'dan ise çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. L'Equipe'te yer alan habere göre Adil Rami, hala takımdan ayrılmak istiyor ve tecrübeli defansa tam 6 takım talip oldu.

Haberde Rami ile ilgilenen kulüpler arasında, MLS'ten Chicago Fire, Red Bulls ve Dallas'ın yanı sıra iki İtalyan ekibi ve bir kulübünün de bulunduğu ifade edildi.

  1. 25.01.2020
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