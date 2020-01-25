Adil Rami'ye 6 takım talip oldu! Fransızlar flaş gelişmeyi duyurdu

Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı tecrübeli stoper Adil Rami, ligin ilk yarısında forma giydiği Ankaragücü maçının ilk yarısında büyük bir hata yaparak takımının gol yemesine neden olmuş ve ikinci yarı başlarken teknik direktör Ersun Yanal tarafından oyundan alınmıştı. O günden beri takımdan ayrılacağı konuşulan Fransız futbolcu son olarak Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynanan maçta iyi bir performans göstererek soru işareti yaratmıştı.

Teknik heyetin oyuncuyu gönderme kararını gözden geçireceği yönünde haberler çıkarken, deneyimli stoperle ilgili ülkesi Fransa'dan ise çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. L'Equipe'te yer alan habere göre Adil Rami, hala takımdan ayrılmak istiyor ve tecrübeli defansa tam 6 takım talip oldu.

Haberde Rami ile ilgilenen kulüpler arasında, MLS'ten Chicago Fire, New York Red Bulls ve Dallas'ın yanı sıra iki İtalyan ekibi ve bir Çin kulübünün de bulunduğu ifade edildi.