TFF'den Fenerbahçe'ye ceza gelecek mi? İşte yanıtı...
Tahkim Kurulu, önceki gün Fenerbahçe'nin yaptığı itiraz sonucu kulübün harcama limitini 16 milyon TL artırma kararı almıştı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe, limitte eksi 19 milyon TL'ye kadar geriledi. Federasyonun sarı-lacivertli kulübe ceza verip vermeyeceği konusu da netleşti. İşte detaylar...
25 Ocak 2020 Cumartesi 09:31
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Harcama limitine 16 milyon TL daha eklenen Fenerbaçe'nin kotası eksi 19 milyon TL'ye geriledi. Bu hesaplamaya Moses'tan yapılan tasarrufun dahil olmadığı öğrenildi.
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Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin limiti bu durumda eksi 10 milyon TL'nin altına iniyor. Böylece yaptırım ihtimali ortadan kalkan sarı-lacivertliler, sadece ihtar alacak. Ancak transfer için durum farklı...
TRANSFER İÇİN ARTI ŞART
Moses'ın ayrılmasının ardından Fenerbahçe'ye, hiç oyuncu göndermese dahi ceza gelmeyecek. Transfer için ise durum çok farklı. Sarı-lacivertliler, Falette'in lisansını çıkarabilmek için önce sıfır olmak, ardından ise Falette'in yarım sezonluk maaşı kadar (400 bin Euro) limit açmak zorunda.
Aksi durumda Falette'in lisansı çıkarılamıyor. Bu konu için Fenerbahçe'nin önünde 31 Ocak saat 18:00'e kadar süresi bulunuyor.
ZORUNLU SATIN ALMA OLMAZ
Fenerbahçe'nin sol bek alabilmesi için de Falette'in üzerine sol bekin kiralama ve yarım sezonluk maaşı kadar limite ihtiyacı var.