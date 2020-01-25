TFF'den Fenerbahçe'ye ceza gelecek mi? İşte yanıtı...

TRANSFER İÇİN ARTI ŞART

Moses'ın ayrılmasının ardından Fenerbahçe'ye, hiç oyuncu göndermese dahi ceza gelmeyecek. Transfer için ise durum çok farklı. Sarı-lacivertliler, Falette'in lisansını çıkarabilmek için önce sıfır olmak, ardından ise Falette'in yarım sezonluk maaşı kadar (400 bin Euro) limit açmak zorunda.