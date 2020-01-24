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24 Ocak 2020, Cuma
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ortaladı İsmail attı

Soldado ortaladı İsmail attı

3. turunda Badalona'yı 3-1 yenerek eleyen Granada'nın ilk golüne eski Fenerbahçeli oyuncular imza attı. Henüz 2. dakikadaki atakta 'nun kafa pasını filelere gönderip, Granada'yı 1-0 öne geçirdi.

3. turunda Badalona'yı 3-1 yenerek eleyen Granada'nın ilk golüne eski Fenerbahçeli oyuncular imza attı. Henüz 2. dakikadaki atakta 'nun kafa pasını filelere gönderip, Granada'yı 1-0 öne geçirdi. İsmail 36'da kas çekmesi yaşayınca kenara alındı. Marca Köybaşı için "1 günlük Kral" başlığını attı.

  1. 24.1.2020
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