Soldado ortaladı İsmail attı
İspanya Kral Kupası 3. turunda Badalona'yı 3-1 yenerek eleyen Granada'nın ilk golüne eski Fenerbahçeli oyuncular imza attı. Henüz 2. dakikadaki atakta Soldado'nun kafa pasını İsmail Köybaşı filelere gönderip, Granada'yı 1-0 öne geçirdi.
İspanya Kral Kupası 3. turunda Badalona'yı 3-1 yenerek eleyen Granada'nın ilk golüne eski Fenerbahçeli oyuncular imza attı. Henüz 2. dakikadaki atakta Soldado'nun kafa pasını İsmail Köybaşı filelere gönderip, Granada'yı 1-0 öne geçirdi. İsmail 36'da kas çekmesi yaşayınca kenara alındı. Marca Köybaşı için "1 günlük Kral" başlığını attı.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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