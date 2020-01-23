Max Kruse için Real Betis de devrede

Lige iyi bir başlangıç yaparak perdeyi galibiyetle açan Fenerbahçe transfer sezonunun tamamlanması öncesinde kadroda eksiklerini tamamlamak için girişimlerini sürdürüyor. Harcama limiti nedeniyle şu ana dek yalnızca 1 ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler bu problemi aşmasının ardından bombaları arka arkaya patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler için birçok isim gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez gündeme gelen isimler ise İtalya Serie A'dan... İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi ve yaşanan son gelişmeler...