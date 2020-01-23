Max Kruse için Real Betis de devrede
Fenerbahçe'nin sezon başında Werder Bremen'den bedelsiz olarak transfer ettiği Alman futbolcu Max Kruse için Almanya ve İngiltere'den birkaç kulüp devreye girmişti. Yıldız futbolcu ile ilgilenen son kulüp ise İspanya'dan Real Betis oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fenerbahçe'nin sezon başında Alman ekibi Werder Bremen'den bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Max Kruse'nin talipleri günden güne artıyor.
31 yaşındaki Alman futbolcu ile Almanya'dan Bayer Leverkusen ve İngiltere'den Leicester City'nin ilgilendiği iddia ediliyordu. İspanyol basınından Estadio Deportivo, yıldız futbolcunun Real Betis'in radarında olduğunu yazdı.
YÖNETİM SICAK BAKMIYOR
Birçok kulübün transfer listesine giren Max Kruse için Fenerbahçe yönetiminin ise vize vermeyeceği konuşuluyor. Takıma önemli katkılarda bulunan tecrübeli futbolcunun gidişine sıcak bakılmıyor.
Deneyimli futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 15 maçta 3 gol atarken 7 de asist yapma başarısı gösterdi.
- 23.01.2020
- Galatasaray ve Başakşehir aynı isme talip! Transferde büyük kapışma...
- Fenerbahçe'ye Serie A'dan iki yıldız! Bu isimleri daha önce duymadınız!
- Kupadaki kabusun ardından Sergen Yalçın bombası! 36 milyon detayı...
- Galatasaray'dan transfer bombaları! 2 gelen 2 giden...
- Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Herkes Rodriguez'i beklerken...
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Max Kruse için Real Betis de devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.