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23 Ocak 2020, Perşembe
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Max Kruse için Real Betis de devrede

'nin sezon başında 'den bedelsiz olarak ettiği Alman futbolcu için ve 'den birkaç kulüp devreye girmişti. Yıldız futbolcu ile ilgilenen son kulüp ise 'dan oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'nin sezon başında Alman ekibi 'den bonservissiz olarak kadrosuna kattığı 'nin talipleri günden güne artıyor.

31 yaşındaki Alman futbolcu ile 'dan ve 'den Leicester City'nin ilgilendiği iddia ediliyordu. İspanyol basınından Estadio Deportivo, yıldız futbolcunun 'in radarında olduğunu yazdı.

YÖNETİM SICAK BAKMIYOR

Birçok kulübün listesine giren Max Kruse için Fenerbahçe yönetiminin ise vize vermeyeceği konuşuluyor. Takıma önemli katkılarda bulunan tecrübeli futbolcunun gidişine sıcak bakılmıyor.

Deneyimli futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 15 maçta 3 gol atarken 7 de asist yapma başarısı gösterdi.


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  1. 23.01.2020
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