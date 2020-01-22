Vedat Muriç şoku!
Fenerbahçe’nin yıldız ismi, bilinçli sarı kart gördüğü gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.
Gaziantep ile oynanan Süper Lig'in 18. hafta maçında iki sarı karttan ihraç edilen Muriç'e kötü haber geldi. Fenerbahçe'nin gol makinesi, bilinçli sarı kart gördüğü gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. 2014 yılında Bursasporlu Josue ile Karabüksporlu Mabiala, bilinçli sarı kart gördükleri gerekçesiyle 2'şer maç ceza almıştı. Ancak iki futbolcu için de maç sonrası hocaları, "Evet, kartı bilerek gördü" açıklamasını yapmıştı. Fenerbahçe'de ise teknik direktör Ersun Yanal, "Böyle şeylere tenezzül etmeyiz" ifadesini kullanmıştı. Vedat Muriç de, "Bunu konuşmaya bile gerek yok" sözünü sarfetmişti.
'NiYET OKUMAKLA OLMAZ'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın ardından Muriç'in PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili konuştu. Yanal, "F.Bahçe, bir oyuncunun olmaması yüzünden ağıt yakacak değil. Herkes şunu bilsin ki, başkanımız Ali Koç'un yaptığı açıklamaların satırları doğru okunmalıdır. Niyet okuyuculukla bir karar vermek ne kadar doğru göreceğiz" açıklamasını yaptı.
- 22.1.2020
- Younes Belhanda'ya 2 dev talip! Yeni transferin parası '10'dan
- İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler...
- Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a Ferdi Kadıoğlu mesajı!
- Teklif yapıldı! Beşiktaş'ın yeni golcüsü bedavaya geliyor
- Galatasaraylı isim imza atmamak için direniyor! Fenerbahçe detayı...
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Vedat Muriç şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.