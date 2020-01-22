Vedat Muriç şoku!

Gaziantep ile oynanan Süper Lig'in 18. hafta maçında iki sarı karttan ihraç edilen Muriç'e kötü haber geldi. Fenerbahçe'nin gol makinesi, bilinçli sarı kart gördüğü gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. 2014 yılında Bursasporlu Josue ile Karabüksporlu Mabiala, bilinçli sarı kart gördükleri gerekçesiyle 2'şer maç ceza almıştı. Ancak iki futbolcu için de maç sonrası hocaları, "Evet, kartı bilerek gördü" açıklamasını yapmıştı. Fenerbahçe'de ise teknik direktör Ersun Yanal, "Böyle şeylere tenezzül etmeyiz" ifadesini kullanmıştı. Vedat Muriç de, "Bunu konuşmaya bile gerek yok" sözünü sarfetmişti.



'NiYET OKUMAKLA OLMAZ'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın ardından Muriç'in PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili konuştu. Yanal, "F.Bahçe, bir oyuncunun olmaması yüzünden ağıt yakacak değil. Herkes şunu bilsin ki, başkanımız Ali Koç'un yaptığı açıklamaların satırları doğru okunmalıdır. Niyet okuyuculukla bir karar vermek ne kadar doğru göreceğiz" açıklamasını yaptı.