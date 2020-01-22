Falette Malatya yolcusu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Falette Malatya yolcusu

Falette yolcusu

Falette Malatya yolcusu

Lisans çıkarılamadığı için 'de yalnızca idmanlara çıkabilen Simon Falatte'de flaş gelişme... Sarı-lacivertliler, harcama limiti konusunda Tahkim'e yaptığı başvurudan yarın olumlu sonuç çıkması halinde Gineli stoperin lisansını çıkaracak.

aksi bir durumda ise Frankfurt ile anlaşıp, 27 yaşındaki futbolcunun Malatyaspor'a kiralanmasını sağlayacak. Doğu ekibi de uzun süre bu oyuncu için Frankfurt ile temasa geçmişti.

  1. 22.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Falette Malatya yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN