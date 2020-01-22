Falette Malatya yolcusu
Lisans çıkarılamadığı için Fenerbahçe'de yalnızca idmanlara çıkabilen Simon Falatte'de flaş gelişme... Sarı-lacivertliler, harcama limiti konusunda Tahkim'e yaptığı başvurudan yarın olumlu sonuç çıkması halinde Gineli stoperin lisansını çıkaracak.
Fenerbahçe aksi bir durumda ise Frankfurt ile anlaşıp, 27 yaşındaki futbolcunun Malatyaspor'a kiralanmasını sağlayacak. Doğu ekibi de uzun süre bu oyuncu için Frankfurt ile temasa geçmişti.
- 22.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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